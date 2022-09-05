Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti - Son Dakika
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Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti

05.09.2022 08:17

Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti Tartıştığı arkadaşını silahla ayak bileğinden yaraladı Kocaeli'de iki arkadaş mesajlaşırken tartışmaya başladı.

Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti

Tartıştığı arkadaşını silahla ayak bileğinden yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'de iki arkadaş mesajlaşırken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle buluşan iki arkadaştan biri, diğerinin ayak bileğine silahla ateş ederek yaraladı.

Olay, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olduğu öğrenilen S.K ve M.S cep telefonlarıyla mesajlaşırken bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın yüz yüze devam etmesi üzerine M.S., yanındaki tabancayla S.K'nın ayak bileğine bir el ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. M.S. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti - Son Dakika

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