Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
19.01.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı canice katledip gömen Fatih İnan'ın 2023'te bir kadın cinayeti daha işlediği ortaya çıktı. Manisa'da 2023 yılında 6 aylık evli olan Naile Büşra Sarıgül'ün ölümün arkasından da Fatih İnan çıktı. Cinayet İnan'ın amcasıyla kardeşi arasında geçen yazışmadaki bir cümleyle ortaya çıktı.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Mihriban Yılmaz'ı öldürüp, gömdüğü gerekçesiyle tutuklanan evli ve bir çocuk babası Fatih İnan'ın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'te çalıştığı inşaatta ölen iş güvenliği uzmanı 24 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü ortaya çıktı.

2023'te henüz 6 aylık evli olan Naile Büşra Sarıgül, Manisa'da çalıştığı inşaatta 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. Raporda genç kadının kalp krizi geçirip, merdivenden düştüğü belirtilmişti. Kadının üzerinde bulunan sperm örneği ise inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait çıktı. Ancak Fatih İnan ifadesinde "Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu" diye ifade verdi.

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Mihriban Yılmaz

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ÇIKMIŞTI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'na 28 Mayıs 2024'te müzekkere yazarak Naile Büşra Sarıgül'ün mevcut kalp rahatsızlığının ölüme sebebiyet olup olmayacağını sordu. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından 30 Eylül 2024'te düzenlenen raporda Sarıgül'ün vücudunda tespit edilen travmatik değişimlerin ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı, ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 14 Şubat 2025'te Fatih İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Fatih İnan

KARDEŞİYLE AMCASININ MESAJI YAKALATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Naile Büşra Sarıgül'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma dosyasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih İnan gözaltındayken ifadesi alınan kardeşi Ömer İnan'ın Mihriban'ın ölümünün ardından amcası Kerem İnan ile yaptığı mesajlaşmalar incelendi. Amca Kerem İnan'ın, Ömer İnan'a "eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazdığı, Ömer İnan'ın ise "ses etmeyin" şeklinde cevap yazdığı anlaşıldı.

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

MANİSA'DAKİ CİNAYET ÇIKTI

Ömer İnan'a bu mesajlar soruldu. İnan mesajlaşmada amcasının bahsettiği 'eskisinden korkmuyorum' dediği olayın ağabeyi Fatih İnan'ın aynı inşaatta çalışan ve 2023'te ölen Naile Büşra Sarıgül'le ilgili olduğunu belirtti.

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Naile Büşra Sarıgül

İKİ CİNAYETTEN DE TUTUKLANDI

Savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, Fatih İnan'ın aynı iş yerinde çalıştığı Naile Büşra Sarıgül'e olay günü cinsel saldırıda bulunduktan sonra inşaatın ikinci katından ittirmek suretiyle ölümüne neden olduğu, bu olayın Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan ve amcası tarafından da bilindiği belirtildi. Fatih İnan, Naile Büşra Sarıgül'e karşı 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Güvenlik, Cinayet, Manisa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

10:50
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel’den olay hamle
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den olay hamle
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:14
Barcelona’nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
10:03
Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi
Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:33
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:11:54. #7.11#
SON DAKİKA: Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.