Son Dakika Haberleri: Meşale Ateşinde Omlet Pişirmek Mümkün Mü?

Meşale Ateşinde Omlet Pişirmek Mümkün Mü?

35 dakika önce

Aklımıza gelen ilginç şeyleri denemeye devam ediyoruz.

Aklımıza gelen ilginç şeyleri denemeye devam ediyoruz. Bu videoda "Meşale omleti pişirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyoruz. Sonucu hep beraber göreceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:33 Kaynak: Youtube
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