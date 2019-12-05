Son Dakika Haberleri: "Meşale Çarşısı"nda eğitime destek için satış yapılacak
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"Meşale Çarşısı"nda eğitime destek için satış yapılacak

6 saat önce

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği amacıyla gerçekleştirdiği Meşale Çarşısı etkinliğinin dördüncüsü 8-9 Aralık'ta düzenlenecek.

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği amacıyla gerçekleştirdiği Meşale Çarşısı etkinliğinin dördüncüsü 8-9 Aralık'ta düzenlenecek.

TED'in kurulduğu 1928'den itibaren tüzüğünde yer alan "Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak" ilkesi doğrultusunda düzenlediği 4. Meşale Çarşısı etkinliği, bu yıl 8-9 Aralık'ta Swissotel'de kapılarını açacak.

Etkinlikte, tanınmış markalar ve tasarımcıların ürünlerinin satışı yapılacak. Ayrıca Uğur Batur müzayedesi, ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler de ziyaretçilerle buluşturulacak.

TED'in gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlarla, başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan çocuklara destek olunacak. Komite, bu kapsamda 100 çocuğa burs sağlamayı hedefliyor.

Türk Eğitim Derneği, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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