Son Dakika Haberleri: "Meşale Çarşısı"nda eğitime destek satışları başladı
Son Dakika Güncel 'Meşale Çarşısı'nda eğitime destek satışları başladı - Son Dakika

"Meşale Çarşısı"nda eğitime destek satışları başladı

6 saat önce

Türk Eğitim Derneğinin (TED) başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği amacıyla düzenlediği iki gün sürecek Meşale Çarşısı etkinliği başladı.

Türk Eğitim Derneğinin (TED) başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği amacıyla düzenlediği iki gün sürecek Meşale Çarşısı etkinliği başladı.

TED'in kurulduğu 1928'den itibaren tüzüğünde yer alan "Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak" ilkesi doğrultusunda düzenlediği 4. Meşale Çarşısı etkinliğinin açılışı Swissotel'de yapıldı. Açılışa, CHP Ankara Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Levent Gök ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

Tanınmış markalar ve tasarımcıların ürünlerinin satışının yapıldığı etkinliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye'de 3 bin öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Türkiye'de eğitim alanında sosyal adaletsizliğin olduğunu savunan Pehlivanoğlu, "Ekonomik durumu iyi olmayan, başarılı öğrencilere üniversitenin son sınıfına kadar cep harçlığı dahil destek veriyoruz. Bütün gayretimiz daha fazla çocuğa nitelikli burs vermek." dedi.

TED'in gönüllü oluşumlarından "Sosyal Hizmetler Komitesi" tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlarla, 100 çocuğa burs desteği verilmesi hedefleniyor.

Etkinlik pazartesi günü de devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Eğitim Derneği, Swissotel, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor Öztürk Yılmaz CHP'yi eleştirdi, yeni parti hazırlıklarına değindi 3 çocuk annesi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 22:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Meşale Çarşısı"nda eğitime destek satışları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]