Son Dakika Haberleri: Meşaleler altında drift yaptı
Son Dakika Güncel Meşaleler altında drift yaptı

Meşaleler altında drift yaptı

8 saat önce

Meşaleler altında drift yaptıKarabük'te meşaleler altında drift yapan otomobilin sürücüsü A.I., farklı bir günde de sanayi içerisinde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Meşaleler altında drift yaptı

Karabük'te meşaleler altında drift yapan otomobilin sürücüsü A.I., farklı bir günde de sanayi içerisinde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karabük'te, A.I. mahalle arasında akşam saatlerinde toplanan kalabalığın yaktığı meşaleler altında drift yaptı.Ortalığı dumana boğan, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık veren sürücü, ellerinde meşaleler ile kendisini izleyenleri de tehlikeye attı. A.I., birkaç gün sonra ise Kemaloyman Sanayi Sitesi'nde gündüz saatlerinde drift yapmayı sürdürdü. A.I., yaptığı drift anlarını kaydettirip sosyal medya hesabından yayınladı. Polis, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Meşaleler altında drift yaptı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:58 Kaynak: DHA
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