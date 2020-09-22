Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza - Son Dakika

Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza

ÜMRANİYE'de sosyal mesafesiz, maskesiz ve meşaleli gelin alma merasimi yaparken görüntülere yansıyan kişiler tespit edildi.

Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza, System.String[]
ÜMRANİYE'de sosyal mesafesiz, maskesiz ve meşaleli gelin alma merasimi yaparken görüntülere yansıyan kişiler tespit edildi. Polis, 8 kişiye toplamda 7 bin 200 lira ceza kesti.

Ümraniye İstiklal Mahallesi İstek Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelin alma merasiminde bulunan kişileri tek tek tespit ederek, cezai işlem uyguladı. 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kişi başı 900 lira olmak üzere toplam 7 bin 200 lira para cezası uygulandı.


- İstanbul

Ümraniye, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza - Son Dakika

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