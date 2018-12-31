Son Dakika Haberleri: Meşaleli Kayakçılar Uludağ'ı Aydınlattı

Meşaleli Kayakçılar Uludağ'ı Aydınlattı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesinde tatilciler için meşaleli kayak şöleni düzenlendi.

Meşaleli Kayakçılar Uludağ'ı Aydınlattı, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesinde tatilciler için meşaleli kayak şöleni düzenlendi.

Yılbaşı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Uludağ'da çeşitli eğlence programları organize edildi.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyesi yaklaşık 150 kişi, oteller bölgesindeki kayak pistlerinde ellerinde meşale, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle kaydı. Meşalelerle kayan kayakçılar, güzel görüntü oluşturdu. Karanlığı ışıl ışıl aydınlatan meşalelerle zirveden aşağı kayan kayak hocaları, tatilcilerin ilgisini çekti.

Derneğin başkanı Yahya Usta, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:41 Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor

Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:30:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meşaleli Kayakçılar Uludağ'ı Aydınlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]