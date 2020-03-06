MESAM'da sular durulmuyor - Son Dakika
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MESAM'da sular durulmuyor

6 saat önce

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar MESAM'ın yönetim kuruluna geçici olarak Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ı atadı.

MESAM'da sular durulmuyor, System.String[]

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar MESAM'ın yönetim kuruluna geçici olarak Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ı atadı.


Genel kurul öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen MESAM'ın eski yönetim kurulu üyesi Recep Ergül, görevden el çektirilen Arif Sağ yönetimini usulsüzlükle suçladı:


"MESAM'ı yaklaşık 10 yıl Arif Sağ ve grubu yönetti. Sağ, gayrimeşru eylemlerinden dolayı dört kez görevden alındı. Son genel kurulda da 109 sahte üye ile yönetimi yeniden ele geçirdikleri ortaya çıktı. 2010 yılında yönetim kurulu üyelerinden biri, uzaktan erişimle MESAM veritabanını ele geçirip 21 yaşındaki adı sanı bilinmeyen bir kişiye 588 bin lira aktardı. Arif Sağ bunu mahkemeye taşımadı. Biz MESAM'da adalet istiyoruz ve yapılan tüm bu usulsüzlüklerin peşinde olacağız."

Salih Turhan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:19 
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