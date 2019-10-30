Son Dakika Haberleri: MESAM heyeti Güney Afrika'daki "Medya Teknik Komite Programı"nda
Son Dakika Güncel MESAM heyeti Güney Afrika'daki 'Medya Teknik Komite Programı'nda

MESAM heyeti Güney Afrika'daki "Medya Teknik Komite Programı"nda

32 dakika önce

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) bir heyet, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen "Medya Teknik Komite Programı"na katıldı.

MESAM heyeti Güney Afrika'daki

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) bir heyet, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen "Medya Teknik Komite Programı"na katıldı.

MESAM temsilcisi Cenk Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu'nun (CISAC) her yıl düzenlediği teknik toplantı kapsamında Johannesburg'a geldiklerini söyledi.

Güney Afrika Eser Sahipleri Meslek Birliği (SAMRO) ile ilişkilerin yıllardır devam ettiğini anlatan Yalçın, "Mesleki ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri de arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yalçın, "Program kapsamında, telif hakları, dijital mecra yayın kuruluşları lisans uygulamaları ve güncel sorunlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca, görüşmeler neticesinde ortak kültür ve sanat etkinlikleri yapılabileceğini SAMRO yetkililerinin de buna sıcak baktığını vurguladı.

Dün başlayan ve bugün sona erecek programa Afrika ve Avrupa'dan birçok meslek birliğinin yanı sıra ABD, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerden temsilciler katıldı.

Güney Afrika, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



29 Ekim resepsiyonundaki medya açılımıyla bir ilk yaşandı
Balık ekmek tartışmasına İBB'den yeni çözüm: BELTUR eliyle sadece bir teknede satış yapılabilir İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifine İmamoğlu'ndan ilk tepki: Hukuki yollara başvuracağız Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:26:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MESAM heyeti Güney Afrika'daki "Medya Teknik Komite Programı"nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]