Mesanesinden 10 Santimetrelik Taş Çıkarıldı

Isparta
'da, 72 yaşındaki hastanın mesanesinden 10 santimetrelik taş başarılı operasyonla çıkarıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Demir, halsizlik ve idrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Demir'in, yapılan tetkiklerinde böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu ve çekilen tomografi filminde mesane içinde 270 gram ağırlığında 10 santimetre taş bulunduğu tespit edildi ve ameliyatla alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alim Koşar
, taşın, 30 yıllık meslek hayatında gördüğü en büyük taş olduğunu ve çok şaşırdıklarını dile getirdi.
Ameliyatın açık cerrahi yöntemle gerçekleştirildiğini ve başarılı geçtiğini aktaran Koşar, şöyle devam etti:
"Hastanın taşa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişmişti. Ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları normale dönen hastamızın genel durumunda düzelme sağlandı. Mesane taşı, mesanedeki sert mineral kütle oluşumudur. Genellikle böbrek kaynaklı olan mesane taşları, idrarın tam boşaltılamadığı durumlarda meydana gelir. Mesanedeki idrar yoğunlaştığında idrardaki mineraller kristalleşir ve mesane taşları olur. Mesane taşları, özellikle 50 yaşın üzerinde ve erkeklerde daha sık görülür. Bir santimetreden küçük taşlar idrarla atılabiliyor ancak daha büyükse operasyon gerekiyor. Son yıllarda geliştirilen teknolojilerle birlikte mesane taşı tanı ve tedavi süreçleri hızlanmıştır. Erken teşhis edildiğinde hastanın tedavi sonrası kısa sürede normal yaşantısına dönmesi mümkündür."