Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı - Son Dakika

Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı

6 saat önce

TRABZON'da yaşayan İsmail U.'nun (74) mesanesinden ameliyatla 130 gram ağırlığında, tek parça taş çıkarıldı.

Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı, System.String[]

TRABZON'da yaşayan İsmail U.'nun (74) mesanesinden ameliyatla 130 gram ağırlığında, tek parça taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştirilen Opr. Dr. Burak  Değirmentepe, çıkarılan taşa literatürde çok nadir rastlanıldığını kaydetti.

Of ilçesinde yaşayan İsmet U., bir süre önce idrar yapmakta zorlanınca Of Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yaşlı adamın idrar torbasında büyük boyutlu ve mesane duvarına yapışık halde taş olduğu tespit edildi. Hastanede, Opr. Dr. Burak Değirmentepe tarafından ameliyata alınan İsmet U.'nun mesanesinden 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda tek parça halinde taş çıkartıldı. Ameliyat sonrasında taşı gören doktorlar ve aile yakınları büyük şaşkınlık yaşadı.

'LİTERATÜRDE NADİR RASTLANMAKTADIR'

Opr. Dr. Burak Değirmentepe, ameliyatla çıkarılan taşa literatürde çok nadir rastlandığını belirtti. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde idrar yapma zorluğu yaşayanların mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmaları gerektiğini belirten Değirmentepe, "Bu hastalarda prostat büyümesi beklenen bir durum olup akışı olmayan idrar mesanede birikir ve içindeki kristaller yavaş yavaş dibe çökerek bu hastamızda olduğu gibi büyük bir taş oluşumuna neden olabilir. Ameliyatımız gayet başarılı geçmiş olup, ameliyat sonrası üçüncü günde hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Ameliyatla sağlına kavuşan İsmet U. da taşın büyüklüğünü görünce çok şaşırdığını söyleyerek, ameliyatına katılan sağlık ekibine teşekkür etti.


Devlet Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:49 Kaynak: DHA
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