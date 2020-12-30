Mesanesinden 2 kilo taş çıkan 73 yaşındaki kişi; Bu taşları ömür boyu saklayacağım - Son Dakika

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla mesanesinden 5 ayrı parça halinde toplam 2 kilo ağırlığında taş çıkan 73 yaşındaki Halil Kul, kendini hafiflemiş hissettiğini, komşuları ve yakınlarının taşları görmeye geldiğini, ömür boyu hatıra olarak saklayacağını söyledi.

Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından yapılan ameliyatla Kul'un mesanesinden en ağırlığı 700 gram olmak üzere toplam 2 kilo ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı. Hastanın mesanesinden bu kadar ağırlıkta ve irilikte taş çıkması doktorları bile şaşırttı.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan ve evine dönün Halil Kul, taşları hastanede bırakmadığını, hatıra olarak saklamak için evine getirdiğini söyledi. Taşları yanından ayırmayan ve bir kutu içinde saklayan Kul, Yaklaşık 6 aydır ağrı çekiyordum ve idrar kaçırma yaşıyordum. Hastaneye gittiğimde taşlar olduğunu söylediler ve ameliyata aldılar. Taşlar iri olduğu için doktorlar vücudumdaki kesiden zor çıkarmışlar. Ameliyattan sonra taşları bana gösterdiler ben de önce inanmadım. Dışardan getirdiler sandım öyle değilmiş, benim içimden çıkmış. Doktorlar bile taşları görünce şaşırmış. Hastanedeki doktor ve hemşireler taşların fotoğraflarını çektiler. Bu kadar ağırlıkta ve irilikte ilk kez benden böyle taşlar çıkmış. Daha önce zor yürüyordum, taşlar alındıktan sonra rahat rahat yürümeye başladım. Taşlar alınınca üzerimden yük kalktı. Kendimi hafiflemiş hissettim. Komşular ve yakınlarım taşları görmeye geliyorlar onlarda inanmakta zorlanıyor. Bu taşları ömür boyu saklayacağım dedi.