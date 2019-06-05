Mescid-i Aksa'da 120 bin kişilik bayram namazı
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Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde Mescid-i Aksa
'da bayram namazı kıldı. İsrail
işgali altındaki Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi'nde bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip, bayram namazına yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını söyledi. Batı Şeria
ve Gazze
'deki çok sayıda Filistinli, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa Camisi'ni ziyaret edemedi.
Mescid-i Aksa'nın çevresine kurulan tezgahlarla Filistinlilere, ekmek, tatlı, meyvelerin satışı yapılırken çocuklar da için de oyuncaklar ve balonlar yer aldı. - KUDÜS
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