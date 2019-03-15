Mescid-i Aksa'da 40 Bin Kişilik Gıyabi Cenaze Namazı
59 dakika önce
Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.
Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Yeni Zelanda'da Cuma namazı vakti iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa'da toplanan 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör saldırısını kınadı.
(Muhammed Rabah/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:51 Kaynak: İHA
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