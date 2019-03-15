Son Dakika Haberleri: Mescid-i Aksa'da 40 Bin Kişilik Gıyabi Cenaze Namazı

Mescid-i Aksa'da 40 Bin Kişilik Gıyabi Cenaze Namazı

59 dakika önce

Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mescid-i Aksa'da 40 Bin Kişilik Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Yeni Zelanda'da Cuma namazı vakti iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa'da toplanan 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör saldırısını kınadı.

(Muhammed Rabah/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Aksa, Güncel
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