Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı - Son Dakika

- Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazı kıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te binlerce Filistinli, İsrail'in tüm engellerine rağmen cuma namazını kılmak için sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın içinde ve avlularında toplam 45 Filistinli, cuma namazını eda etti. İsrail güçleri ise namaz sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularını basarak bir duvara asılan Filistin bayrağını kaldırdı.

Öte yandan, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, dün yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin yaptığı baskınlara tepki göstermek amacıyla "Mescid-i Aksa'ya akın" çağrısında bulunmuştu.