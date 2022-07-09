Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

09.07.2022 10:56
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Zilhicce 1443 Cumartesi günü, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 150 bin kişiyle kılındı.

Binlerce Filistinli, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.

Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

İsrail polisi bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişini engelledi

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail polisinin sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde konuşlandığını bildirdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında bazı gençleri durdurduğu, kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının içeri girmesini engellediği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika
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