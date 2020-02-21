Mescid-i Aksa'da cuma namazı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da cuma namazı
13 dakika önce
Cuma namazı kılınması Mescid-i Aksa ve çevresinden detaylar Kudüs'teki Filistinliler, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:37 Kaynak: AA
Cuma namazı kılınması
Mescid-i Aksa ve çevresinden detaylar Kudüs'teki Filistinliler, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'ya geldi.
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