Mescid-i Aksa'da cuma namazı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da cuma namazı

13 dakika önce

Cuma namazı kılınması Mescid-i Aksa ve çevresinden detaylar Kudüs'teki Filistinliler, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'ya geldi.

Cuma namazı kılınması

Mescid-i Aksa ve çevresinden detaylar Kudüs'teki Filistinliler, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa'ya geldi.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı

Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:37 Kaynak: AA
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