Mescid-i Aksa'da cuma namazı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da cuma namazı

Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan Filistinlilerin, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için sloganlar atması İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan Filistinlilerin, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için sloganlar atması İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

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