Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmadı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın korona virüs nedeniyle cuma namazında bomboş kaldı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle tamamen kapatılmasının ardından cuma ezanı okundu ancak Cuma namazı kılınmadı. Yerel kaynaklara göre, Mescid-i Aksa'da yalnızca İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanları sosyal mesafe ve hijyen kurallara uyarak namazını kıldı.

Mescid-i Aksa'nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı. Filistinli yetkililer, halka seslenerek cuma namazların da dahil toplanmalardan uzak durmalarını ve evlerinde kalmasını istedi.

Kudüs'teki yetkililer korona virüsün yayılmasını sınırlamak için Mescid-i Aksa'nın kapatılması talimatını verilmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)