Mescid-i Aksa'da Filistinli tutuklulara destek gösterisi - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.

Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan onlarca Filistinli, İsrail'i protesto etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid-i Aksa 'da toplanan onlarca Filistinli, İsrail 'in, cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı