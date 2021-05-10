Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başladı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başladı

10.05.2021 23:38
Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başladı, System.String[]

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Muğrabi Kapısı yakınlarında yeniden Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Muğrabi Kapısı yakınlarında yeniden Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları yeniden başladı. İslami Vakıflar Dairesi'nden bir yetkili, Mescid-i Aksa'nın batı kısmında El-Meğaribe Kapısı yakınlarında İsrail güçlerinin yeniden Filistinlilere saldırdığını bildirdi. Yetkili, İsrail güçlerinin Filistinlilere ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdığını ifade etti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, İsrail genelinde birçok şehirde Kudüs'teki saldırıların protesto edildiği belirtilirken, şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Protestoların Nasıra, Hayfa, Shfaram, Segev Şalom kentlerinin yanı sıra Eksal, Kafr Manda ve Nahaf gibi daha küçük kasabalarda da devam ettiği ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarında 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarında 9'u çocuk olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirilmişti. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze'deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" demişti.

Gazze'den Kudüs'e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü belirtmişti. Roketler nedeni ile Gazze sınırına yakın bir bölgede 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Sabah saatlerinde en az 300 Filistinli yaralanmıştı

İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmiş, ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 300 Filistinli yaralanmıştı. - KUDÜS

İsrail, Kudüs, Gazze, Aksa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başladı - Son Dakika


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