Son Dakika Haberleri: Mescid-i Aksa'da Kar Sevinci

Mescid-i Aksa'da Kar Sevinci

1 saat önce

Filistin'in çeşitli bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Mescid-i Aksa'da Kar Sevinci, System.String[]
Filistin'in çeşitli bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Kudüs olmak üzere Filistin'in yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Kar yağışının nadir olduğu Filistin coğrafyasında insanlar karın gelişine yer yer hazırlıksız yakalandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yağan kar, ibadete gelen Filistinlilerce dualarla karşılandı.

Kudüslüler güzel görüntülere yol açan "beyaz ziyaretçinin", Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'ne yağış anını kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kutsal şehir Kudüs, deniz seviyesinden yaklaşık 800 metre yüksekte kalıyor.

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Kudüs, Aksa, Filistin, Kar, Güncel
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