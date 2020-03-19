Mescid-i Aksa'da korona virüs nedeniyle dua edildi - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da korona virüs nedeniyle dua edildi

6 saat önce

Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinliler, korona virüsü salgını nedeniyle Müslümanlar için dua etti.

Mescid-i Aksa'da korona virüs nedeniyle dua edildi, System.String[]

Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinliler, korona virüsü salgını nedeniyle Müslümanlar için dua etti. Filistinliler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında aralarında boşluk bırakarak saf tuttu.


Filistin'de korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kudüs'te korona virüsünün yayılmasını engellemek için Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verilmişti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamak için açık havada namazlarını kılıyor. Filistinliler korona virüsünden korunmak için bir metre kadar mesafe bırakarak namaza durdu. Filistinliler bu salgından korumak için dua etti.


Öte yandan bugün Filistin'de 3 kişide korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı. - KUDÜS

Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:01 Kaynak: İHA

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