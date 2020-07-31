- Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

- Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı

- Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı.

- Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı KUDÜS - İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı. Filistin'de binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için İslam'ın en kutsal mekanlarından olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleri sonrası Mescid-i Aksa'da bayram namazını kıldı. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, korona virüse karşı tedbirler altında 27 bini aşkın Müslüman'ın bayram namazı kıldığını belirtti. Namazın ardından ikram olarak tatlı dağıtıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:20

Kaynak: İHA

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