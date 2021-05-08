Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

08.05.2021 07:37

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırı sonrası gerginliğin zirve yaptığı bölgede polisin müdahalesi sonucu 205 kişi yaralandı. İsrail'in çirkin saldırısına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saldırıyı kınayarak "Filistin halkının haklı davasında yanlarındayız" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu 'menfur ve pervasız' saldırının durması için çağrıda bulundu.

Cuma namazı sonrası Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da akşam ve yatsı namazını kılmak için toplandı. İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.

205 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda, 205 Filistinli'nin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle ve yüz, göz ve göğüsten olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayı'nın, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

"BU PERVASIZ SALDIRILAR DERHAL DURMALI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşananları kınayarak "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" dedi.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINDA YANLARINDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in Mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız"

"ŞİDDET VE ZULÜM EKEN BARIŞ BİÇEMEZ"

Yapılan zulme dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez" diyerek terörü lanetledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterenler arasındaydı. Çelik, "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz"

DİYANET'TEN KINAMA

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan da kınama geldi. Erbaş, "İslam aleminin Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün yanında yer almasını dile getirmeye çalışıyoruz. Orada 1948 yılından beri Filistinlilere bir zulüm yapılıyor. Bu yapılanları kabul etmiyoruz. Mazlumların yanında yer alıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

Mescid-İ Aksa, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı         
02:53
WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçti! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçti! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek         
00:14
AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı         
22:25
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı         
21:03
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 07:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement