Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı

30.04.2021 14:35
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı, System.String[]

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.

İsrail askerleri, cuma namazı için Batı Şeria'dan sadece yeni tip koronavirüs aşısı (Kovid-19) yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs'e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kontrol noktalarında kimlik ve aşı denetimi yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 60 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Mescid-i Aksa'da gösteri

Bu arada bir grup Filistinli, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası Kubbet'us Sahra ile Kıble Mescidi arasında kalan alanda tekbir ve sloganlar attı.

Filistin bayrakları açan grup, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki göstererek Hamas ve Mescid-i Aksa yanlısı sloganlar attı.

Bir süre gösteri yapan grup, Kubbet'us Sahra çevresinde tur attıktan sonra olaysız dağıldı.

Namazın ardından izdiham yaşandı

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif'in içinde sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti.

Namazın ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşandı.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde çok sayıda İsrail polisi hazır bekledi.

Gazze'den bu sene de izin verilmedi

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan aşılı olan 10 bin Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verirken, abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nden gelecek olanlara ise bu sene de müsaade etmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

İsrail, İşgal, Cuma, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı - Son Dakika


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