Mescid-i Aksa'da ramazanda düzeni gönüllü kadınlar sağlıyor (1)

SARA ED-DUCANİ - Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa 'da ramazanda haremdeki düzeni "Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi"ne bağlı gönüllü kadınlar sağlıyor.Komite, ramazanda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa'da tertip ve düzeni oluşturmak için yaklaşık 10 yıl önce yalnızca 10 gönüllü kadının katılımıyla kuruldu.Yıllar içinde sayıları yaklaşık 400'e ulaşan ve cemaat arasında sarı renkli üniforma yelekleriyle seçilen gönüllüler, haremin kadınlara ayrılan bölümlerinde safları düzenlemek, geçişler için koridorlar açmak, sükuneti korumak, gürültüye engel olmak ve güvenliği sağlamakla görevlendiriliyor.Hiçbir fon ve maddi destek olmaksızın Aksa'nın muhafızlarıyla iş birliği içinde çalışan komite, iş bölümü yapılan alanlarda kadın cemaatin huzurlu bir şekilde ibadet etmesine katkıda bulunuyor. Komite, yıl boyunca görevli Aksa muhafızlarından farklı olarak cemaat sayısı arttığı için yalnızca ramazanda faaliyet gösteriyor.Komite ilk çalışmalarına 10 kişiyle başladıKomite kurucusu ve Mescid-i Aksa'nın El Yazması Restorasyon Merkezi Müdürü Rıdvan Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda binlerce kişinin ibadet için geldiği haremde kadın cemaat arasında düzeni sağlayan bir komitenin eksikliğinin hissedildiğini, erkek görevlilerin kadın cemaat arasında görev yapmalarının mümkün olmaması nedeniyle kadınlardan oluşan bir komite kurmaya karar verildiğini belirtti.Amr, "2009 yılı ramazan ayı öncesinde Kudüs 'te tüm cami ve okullarda böyle bir komite kurulması fikrini duyurduk. İlk başta bu öneri insanlara garip geldi. İlk toplantıya yalnızca 10 kadın geldi ve komite bu şekilde kuruldu." dedi.Komitenin tamamen gönüllü kadınlardan oluştuğunu, herhangi bir maddi destek almadığını aktaran Amr, üniforma olarak kullandıkları renkli yelekleri dahi kendi imkanlarıyla temin ettiklerini ve üzerine "Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi" yazdırdıklarını anlattı.Amr, dönemin Mescid-i Aksa Müdürü Hasan Beragisi'nin çalışmalarını desteklediğini ve toplantılar için kendilerine bir oda tahsis ettiğini belirtti.Güvenlik olaylarında düşüş yaşandıÖzellikle ramazanda alanda düzeni sağlamanın zorlaştığını, kaybolan çocuklar olduğunu, hırsızlık vakaları yaşandığını, sükunetin bozulduğunu kaydeden Amr, komitenin bunların önüne geçmek için çaba sarf ettiğini aktardı.Komite kurucusu Amr, gönüllülerin, kalabalık ve izdihamın had safhaya ulaştığı bazı günlerde kaybolan yaklaşık 60 çocuğu ailelerine teslim ettiğini söyledi.Amr, "Komite faaliyete geçtikten sonra çocuk kayıp vakaları ile güvenlik olaylarında düşüş yaşandığını gözlemledik. Gönüllüler bazen uzun saatler aralıksız çalışmaları ve çok yorulmalarına rağmen görevlerini tamamlamadan Aksa'dan ayrılmak istemiyor." dedi.Komitede görevli üniversite mezunu Huda Ebu Senine, komite 2009 yılında kurulduğunda bulunan 10 kişiden biri olduğunu, kadın cemaat arasında düzenin sağlamaya çalıştıklarını söyledi.Ebu Senine, "Komitede doktor, öğretmen, öğrenci her meslek ve gruptan kadınlar yer alıyor." ifadesini kullandı.Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa özellikle ramazanda Filistin içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İsrail 'in ramazanda Batı Şeria 'da yaşayan 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin vermesi nedeniyle özellikle cuma günleri binlerce Müslüman Aksa'ya akın ediyor.Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya gidebilmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında kuyruklar oluşturuyor.