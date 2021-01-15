Mescid-i Aksa'da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı

İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina nedeniyle kapalı tutulan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da sınırlı kişiyle cuma namazı kılındı.

İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina nedeniyle kapalı tutulan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da sınırlı kişiyle cuma namazı kılındı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermedi. Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini gerekçe gösteren İsrail polisi, Filistinlileri Eski Şehir'in kapılarından geri çevirdi. Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini okuyan Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, İsrail polisinin Filistinlilerin Harem-i Şerif'e ulaşmasını engellemesini kınadı. Şeyh Ebu Suneyne, "Bu salgın nedeniyle yapılan uygulamalar, insanların hayatını daha zorlaştırıyor. Eski Şehir bölgesi insanların girişine açık olmalıdır." ifadelerini kullandı. Harem-i Şerif'e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazını kıldı. İsrail polisinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa'nın avlularında çok sınırlı sayıda Filistinlinin katılımıyla cuma namazı eda edildi. Tel Aviv makamları, geçen hafta itibarıyla ülkenin tamamında iki haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti

Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı

Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı

"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı