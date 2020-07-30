Mescid-i Aksa'da teşrik tekbiri getirildi - Son Dakika

Mekke ve Medine'den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi.

Mekke ve Medine'den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi. Çok sayıda Müslüman, Arefe gününde sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, sabah namazın ardından teşrik tekbiri getirdi. Öte yandan Kurban Bayramında Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın son günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından teşrik tekbirleri getiriliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)