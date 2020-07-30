- Mescid-i Aksa'da teşrik tekbiri getirildi - Son Dakika

- Mescid-i Aksa'da teşrik tekbiri getirildi

KUDÜS - Mekke ve Medine'den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi.

Mekke ve Medine'den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi. Çok sayıda Müslüman, Arefe gününde sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, sabah namazın ardından teşrik tekbiri getirdi. Öte yandan Kurban Bayramında Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın son günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından teşrik tekbirleri getiriliyor.