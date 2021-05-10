Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik dehşet veren uygulamalara devam ediyor. Son olarak sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü her kesimden büyük tepki topladı. Görüntülerde bir saldırganın aracıyla Filistinlileri önce ezdiği, ardından da ateş ettiği görüldü.

İsrail polisi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına devam ederken, sosyal medyada Filistinlilere yönelik şiddete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. RASTGELE ATEŞ AÇTI Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Filistinlilerin arasına aracıyla dalan şahsın, Filistinli gençleri ezdikten sonra silahıyla rastgele ateş ettiği görülüyor. CAN HAVLİYLE KAÇIŞTILAR Videoda, araçlı saldırgana müdahale etmek isteyen silahsız Filistinli gençlerin, şahsın ateş açmasının ardından can havliyle sağa sola kaçıştığı görülüyor. Söz konusu video, sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken, görüntüleri izleyenler Mescid-i Aksa'da yaşananlara büyük tepki gösterdi.

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