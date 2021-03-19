Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde ünlü müfessir Şeyh Sabuni için taziye mesajı okundu - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde ünlü müfessir Şeyh Sabuni için taziye mesajı okundu

19.03.2021 14:15
Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde ünlü müfessir Şeyh Sabuni için taziye mesajı okundu, System.String[]

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde, Türkiye'de vefat eden ünlü İslam alimi müfessir Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni için taziye dileklerinde bulunuldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde, Türkiye'de vefat eden ünlü İslam alimi müfessir Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni için taziye dileklerinde bulunuldu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, okuduğu cuma hutbesinde, "İslam ümmeti bugün tefsir ulemasından büyük alim Muhammed Ali es-Sabuni'yi kaybetmiştir." dedi.

Suriye asıllı Sabuni'nin İslam dünyasına çok büyük bir hizmeti olduğuna dikkati çeken Şeyh Hüseyin, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Şeyh Cerrah mahallesi

Şeyh Hüseyin hutbesinde ayrıca İsrail tarafından evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin durumunu ele aldı.

İsrail'in fanatik Yahudi yerleşimciler lehine Filistinlileri evlerinden çıkarmaya yönelik uygulamasına tepki gösteren Şeyh Hüseyin, Filistinlilere sabırla mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

30 bin kişi cumaya iştirak etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'in kapılarında Harem-i Şerif'e gidenleri kimlik kontrolünden geçirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinlileri geri çeviren İsrail polisi ile Filistinliler arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te en az 30 bin kişinin cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

Muhammed Ali, İslam, Aksa, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde ünlü müfessir Şeyh Sabuni için taziye mesajı okundu - Son Dakika


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