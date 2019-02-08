Mescid-i Aksa'da Yasak, Sadece Türklere Uygulanıyor"

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, "Mescid-i Aksa içerisinde İsrail bayrağı açan Yahudilere müdahale edilmediğine dair birçok görüntü, fotoğraf mevcuttur.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, "Mescid-i Aksa içerisinde İsrail bayrağı açan Yahudilere müdahale edilmediğine dair birçok görüntü, fotoğraf mevcuttur. Yani belirttikleri yasak, Mescid-i Aksa'da sadece Türklere uygulanmaktadır." dedi.



Yenihayat, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



Adem Yenihayat, derneğin yaptığı açıklamayla Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili 2018 yılında İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz uygulamaları ve insan hakları ihlallerini, Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına İsrail tarafından bazı kısıtlamaların getirildiğini paylaştıklarını hatırlattı.



İsrail Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'da sadece Türk bayrağı değil, tüm bayrakların yasak olduğunun belirtildiğini ifade eden Yenihayat, bunun yapılan uygulamalarla bağdaşmadığını vurguladı.



Türk vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlaması iddialarıyla ilgili büyükelçiliğin gerçekçi bir yanıt veremediğini dile getiren Yenihayat, şöyle konuştu:



"İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından tanınan ve yetkilendirilen Lourdes Travel acentasının, Türk acenteleri için yayınladığı 'Kudüs'e gelen Türk misafirlerimize İsrail İçişleri Bakanlığının uyguladığı yeni politika' konulu duyurunun altıncı maddesinde 'Vize için başvuran misafirlerimizin Kudüs'e senede bir kere gelme hakkı vardır' ifadesi bulunmaktadır. Bu cümle, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yapılan ziyaretlerdeki kısıtlamaların en kesin ve net ifadesidir. Ayrıca Kudüs'e ziyaret yapacak her grup için firmalar 15 bin dolar kefalet ücreti isteniyor. 'Ziyaretçilerin kışkırtıcı hareket yapması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından bu kefalete el konulacağı' da duyurunun beşinci maddesinde belirtilmektedir. Böylece İsrail, turizm acentelerine ziyaretçilerin üzerinde denetim sorumluluğu yükleyerek, adeta gözdağı vermekte ve Kudüs ziyareti organizasyonlarını zorlaştırmaktadır."



- "Türk bayrağı açma yasağı, resmi olarak teyit edilmektedir"



2015 yılından itibaren 18 yaş altı gençlerin velisi olmadan Kudüs'ü ziyaret etmek istediklerinde vize verilmediğinin turizm acentelerinin beyanlarından ve vize müracaatı sonuçlarından anlaşıldığını belirten Yenihayat, bu sebeple özellikle ortaöğretim gençliğinin Kudüs ziyareti başvurularının firmalar tarafından kabul edilmediğini söyledi.



Mescid-i Aksa'da yalnızca Türk değil, İsrail dahil tüm bayrakların yasak olduğu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Yenihayat, şunları kaydetti:



"İsrail Büyükelçiliğinin bu açıklamasıyla Türk bayrağı açma yasağı, resmi olarak teyit edilmektedir. Ayrıca Mescid-i Aksa içerisinde İsrail bayrağı açan Yahudilere müdahale edilmediğine dair birçok görüntü, fotoğraf mevcuttur. Yani belirttikleri yasak, Mescid-i Aksa'da sadece Türklere uygulanmaktadır. Yasağı 'kutsala saygı' gibi bir sebeple savunan İsrail askerlerinin yıllardır Mescid-i Aksa içerisine postallarıyla girdiği, silahlarla müdahale ettiği, bu sebeple Kuran-ı Kerim'lerin yandığı, burada insan katlettiği, zaman zaman mabedi ibadete kapattığı ve benzer sayısız zulümleri gerçekleştirdiği herkesçe bilinmektedir. İsrail'in kutsala saygısı bu mudur?"



Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, tüm İslam ümmetinin kutsal bir değeri olduğunun altını çizen Yenihayat, işgal ve zulmün kabul edilemez olduğunu ve hukuksuz uygulamaların takipçisi olacaklarını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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