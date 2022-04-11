Mescid-i Aksa'da Yoğun Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da Yoğun Güvenlik Önlemleri

11.04.2022 09:45

Binlerce Filistinli, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazına katılmak için Batı Şeria'daki kontrol noktalarından geçti.

Binlerce Filistinli, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazına katılmak için Batı Şeria'daki kontrol noktalarından geçti.

Kadın ve erkekler için ayrı sıraların yer aldığı kontrol noktalarında, İsrailli güvenlik güçleri bazı Filistinliler'in geçişine izin vermedi.

İsrailli yetkililer, Salı günü Filistinli kadın ve 12 yaş üstü çocukların yanı sıra 50 yaş üstü erkeklerin bu Cuma izin almadan Kudüs'e geçmelerinde sorun olmayacağını duyurmuştu.

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'da Yoğun Güvenlik Önlemleri - Son Dakika


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