Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

06.05.2022 02:09
Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis, camide bulunan boru tipi şeklindeki şüpheli nesnelerin içlerinin boş olduğunu aktardı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisindeki Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğuna dair ihbar üzerine harekete geçen İsrail polisi, bomba ihbarının asılsız çıktığını bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından boru tipi şeklindeki şüpheli nesnelerin içlerinin boş olduğu ve tehlikeli olmadığı anlaşıldı. Bomba ihbarının asılsız çıkmasının ardından İsrail polisinin bölgeden çekildiği kaydedildi. - KUDÜS

YORUMLAR
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Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail... Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail... İsrail polisiyle ilgili flaş iddia: Mescid-i Aksa'nın ses sisteminin kablolarını kestiler, ezan okunmasına engel oldular! İsrail polisiyle ilgili flaş iddia: Mescid-i Aksa'nın ses sisteminin kablolarını kestiler, ezan okunmasına engel oldular!

Mescit, Kudüs, Bomba, Aksa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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