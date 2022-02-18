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Mescid-i Aksa'dan çıkanlara saldıran İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'dan çıkanlara saldıran İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı

18.02.2022 23:51
Mescid-i Aksa'dan çıkanlara saldıran İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlilere tekbir getirdikleri gerekçesiyle saldırdı.

Olayda İsrail askerleri tarafından darp edilen biri gazeteci 3 Filistinli yaralandı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinli ailenin evinin önünde çadır kurmasından bu yana Kudüs'te gerilim zaman zaman yükseliyor.

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Mescit, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'dan çıkanlara saldıran İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'dan çıkanlara saldıran İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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