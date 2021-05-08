Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı - Son Dakika
BBC

Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı

08.05.2021 11:12
Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı, System.String[]

Filistin yönetiminin açıklamasına göre, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresi, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası savaş alanına döndü.

Filistin yönetiminin açıklamasına göre, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresi, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası savaş alanına döndü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 205 Filistinli yaralandı. İsrail polisi ise "yaşanan çatışmada altı polisin yaralandığını" duyurdu.

Açıklamalara göre İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle Filistinlilere müdahale ederken, Filistinliler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Yaralananların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinen Filistin Kızılayı, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Doğu Kudüs'teki gerginlik, Nisan ayının son haftasında Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlamıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-üş Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

İsrail polisi ise "düzeni sağlamak üzere güç kullandıklarını" ileri sürerek, Filistinlilerin ibadet sonrası "eylem yaptığını" savundu.





Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile UNESCO'ya, Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'a, Doğu Kudüs'te yaşanan gelişmelerle ilgili olarak BMGK'ye acil toplantı çağrısı yapması talimatını verdi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Vennesland, Kudüs'te tırmanan gerilim ve şiddetten duyduğu endişeyi belirterek, tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdı.

Türkiye'den tepkiler

Ankara'dan, Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin İsrail yönetimini kınayan açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün (7 Mayıs) Ankara'ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı da açıklamada hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaşanan olaylara ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, paylaşımında "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter'daki hesabından, İsrail polisine tepki gösterdi.

Harem-üş Şerif'in önemi

Harem-üş Şerif, hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılıyor. Yahudiler için bölge Museviliğin en kutsal noktası ve Tevrat'ta adı geçen iki mabedin de geçmişte bulunduğu yer.

Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor.

Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Arap 6 Gün Savaşı olarak da bilinen 1967 Arap - İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.

Harem-üş-Şerif'in dini önemi göz önünde bulundurarak bölgenin yönetimi için bir dizi hassas düzenleme yapılmış durumda. Kısaca 'statüko' olarak adlandırılan bu düzenlemeler, bölgeye giriş-çıkışların idare edilmesinden, karar alım sürecine kadar bir dizi alanı kapsıyor ve 50 yıldır uygulanıyor.

Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı
Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Aksa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:39:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement