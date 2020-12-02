Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri Konya'da - Son Dakika

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Filistin'i ve Kudüs'ün durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Türkiye hükümetinin ve halkının verdiği mücadele ile o güzel günleri de göreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Altay ise "Kudüs'ün daha iyi günlerini de Rabb'im bizlere göstersin inşallah." diye konuştu.