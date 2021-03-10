Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı - Son Dakika

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı

10.03.2021 17:50

İsrail güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'nde dini bir toplantıya katılma niyetiyle" suçlanarak gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri salıverildi.

İsrail güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'nde dini bir toplantıya katılma niyetiyle" suçlanarak gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri salıverildi.

Şeyh Sabri, serbest bırakıldığı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinin kapısında AA muhabirine açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin bu sabah evine "edepsizce" baskın düzenlediğini ve evinin mahremiyetini ihlal ettiğini vurgulayan Şeyh Sabri, "Onlara 'Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Mescid-i Aksa'nın herhangi bir yerinde dini toplantı yapabiliriz' dedim." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, kendisine yöneltilen suçlamanın geçersiz olduğunu ve bunu reddettiğini vurgulayarak, Mescid-i Aksa'ya ve Rahmet Kapısı'na ilişkin tavrından vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Keyfi ve hukuksuz bir uygulama

Şeyh Sabri'nin Avukatı Hamza Kutayna da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Sabri'nin "Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'nde dini bir toplantıya katılma niyetiyle" suçlandığını belirtti.

Kutayna, Şeyh Sabri'nin sabah saatlerinden bu yana süren soruşturma sonrası serbest bırakıldığını vurgulayarak, söz konusu gözaltının keyfi ve hukuksuz bir uygulama olduğuna dikkati çekti.

İsrail makamlarının Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'daki çalışmalarını kısıtlamaya çalıştığını ifade eden Kutayna, İsrail'in Şeyh Sabri'yi özellikle Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı Mescidi'ne ilişkin tavrı nedeniyle cezalandırmaya çalıştığını vurguladı.

Miraç Kandili için Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısı yapmıştı

Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra-Miraç Kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı - Son Dakika


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