Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin hayatını anlattığı kitabı çıktı - Son Dakika

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin kendi hayat hikayesini anlattığı "Hayatımdan ve seyahatlerimden duraklar" adlı kitabı yayımlandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistin Kültür Müzesi'nde yapılan kitabın tanıtımına İkrime Sabri ve onlarca Filistinli katıldı.

Sabri burada yaptığı konuşmada, "Bu, birçok arkadaşımın benden ricasıydı ve bana hep 'Hayatın dolu dolu geçti ancak onu belgeleyen eser nerede?' derlerdi." ifadelerini kullandı.

Filistin dışına yaptığı seyahatlerde kaydetmediği olaylar olduğunu aktaran Sabri, "Toplayabildiğim kadarını topladım ve duraklar halinde özetledim. Her bir durak büyük önem taşıyor." dedi.

Kitabın altı bölümden oluştuğunu kaydeden Sabri, ilk bölümde çocukluğu ve yetişmesinin, ikinci bölümde hayatının geri kalan kısmının yer aldığını, üçüncü bölümde de, Filistin dışında Kudüs ve Mescid-i Aksa'da meydana gelen olayları anlattığı konferans ve seminerleri ele aldığını söyledi.

Sabri, kitabın son üç bölümünde ise Mescid'i Aksa'daki hutbe ve vaazlarından bazıları, İsrail'in kendisini Harem'i Şerif'ten uzaklaştırma cezaları ve arkadaşlarının kendisi hakkında yazdıklarının yer aldığını ifade etti.

Sabri, kitapta ayrıca hayatının farklı dönemlerinde çekilmiş fotoğrafların da bulunduğunu belirtti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, İslam hukuku, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili birçok eser kaleme aldı.