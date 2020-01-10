Mescid-i Aksa İmamı: "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır" - Son Dakika
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Mescid-i Aksa İmamı: "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır"

6 saat önce

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Dr. İkrime Sabri, Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa İmamı:

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Dr. İkrime Sabri, Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Şeyh Sabri, cuma hutbesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ni hedef alan ihlallerindeki artışa değindi.

Rahmet Kapısı Mescidi hakkındaki mahkeme kararlarına ilişkin Sabri, "Rahmet Kapısı Mescidi, Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ondaki toz zerresinden dahi vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, mescidin tekrar kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Dünyada ibadethanelere karşı düşmanca uygulamalara imza atan İsrail'den başka bir devlet yoktur." dedi.

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyinden 7 Ocak Salı günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin "işgal mahkemelerinin önceki yargı kararlarına dayanarak, Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması kararı almasını" talep eden ciddi bir dava için harekete geçtiği belirtilmişti.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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