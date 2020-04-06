Mescid-i Aksa İmamı Sabri:

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Anadolu Ajansının (AA), işgalci İsrail'in zulüm ve zorbalıklarına maruz kalan Filistin halkının sesi olduğunu söyledi.

Şeyh Sabri, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ajansın Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların takibinde gösterdiği özen ve üstün gayreti takdir ettiklerini belirtti.

Bu çabanın Türkiye'nin Filistin'deki tarihi ve dini derinliğini gösterdiğini ifade eden Şeyh Sabri, "Biz AA'nın işgalci İsrail'in zulüm ve zorbalıklarına maruz kalan Filistinlilerin ve özellikle de Kudüslü Filistinlilerin sesi olduğuna inanıyoruz." dedi.

Haberlerin 100 yıl boyunca insanlara doğru bir şekilde iletilmesi ve bu konudaki hassasiyetinin AA'nın başarısının göstergesi olduğunu vurgulayan Şeyh Sabri, bu itidalli ve tarafsız yayın politikasının devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Mescid-i Aksa İmamı, "AA ve çalışanlarını bu vesileyle tebrik ediyorum. Allah'tan başarılarının devamını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.