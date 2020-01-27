Mescid-i Aksa İmamı Sabri: "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa İmamı Sabri: 'Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan... - Son Dakika

Mescid-i Aksa İmamı Sabri: "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan...

6 saat önce

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" adlı sözde barış planını "siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesi" şeklinde niteleyerek, bu plana karşı bir stratejinin olmayışına tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri:

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" adlı sözde barış planını "siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesi" şeklinde niteleyerek, bu plana karşı bir stratejinin olmayışına tepki gösterdi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Şeyh Sabri, "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesidir. Madem hepimiz Yüzyılın Anlaşması'nı reddediyoruz, o halde neden bu planın uygulanmasını önlemek için bir stratejimiz yok?" ifadelerini kullandı.

Bir yıldan uzun süredir sözde barış planına karşı çıkan açıklamalar yapıldığını hatırlatan Şeyh Sabri, buna rağmen herhangi bir somut planın ortaya konulmadığına dikkati çekti.

Şeyh Sabri, açıklamasına şöyle devam etti:

"İstisnasız tüm taraflar ve gruplar bir araya gelerek herkesin üzerinde mutabık kaldığı net bir strateji oluşturmalıdır. Bu anlaşmanın her bir maddesi bizim aleyhimizedir, lehimize değil."

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bugün yaptığı görüşmede, İsrail- Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" şeklinde adlandırdığı sözde barış planını yarın açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." demişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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