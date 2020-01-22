İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket'in konuşması KUDÜS (AA) – Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket de yaptığı açıklamada, İsrail'in Şeyh İkrime Sabri'ye yönelik planlarının başarılı olamayacağını belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ciddi ihlallerde bulunduğuna dikkati çeken Bereket, Tel Aviv rejiminin Kudüs'ü diğer Filistin kentlerinden tamamen koparmaya çalıştığını ve tam bir ablukaya maruz bıraktığını söyledi.