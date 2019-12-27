Mescid-i Aksa imamından Çin'in Uygur Türklerine yönelik ihlallerine tepki - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Şeyh Ebu Suneyne Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik ihlallerine dikkati çekti.

Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua eden Şeyh Ebu Suneyne, "Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zulme ve işkenceye maruz kalıyor. Kuran-ı Kerim yakıldığı gibi yakılıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde de dün Çin'in insan hakları ihlallerine maruz kalan Uygur Müslümanları için destek gösterisi düzenlenmişti.