Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle ibadete kapatılıyor - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korona virüs salgınında yaşanan vak'a artışları nedeni ile önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Cumadan itibaren 3 hafta boyunca kapalı kalacağı belirtildi. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugüne kadar 9 bin 166 kişide korona virüs tespit edilirken, bin 32 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)