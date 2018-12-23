Son Dakika Haberleri: Mescid-i Aksa Kur'an'ı Ircıca Tarafından Basılacak

Mescid-i Aksa Kur'an'ı Ircıca Tarafından Basılacak

4 saat önce

RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İslam Ülkeleri ile İlişkiler ve Dini İşlerden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud El-Hebbaş, Mescid-i Aksa Mushafı olarak bilinen Filistin Mushafı'nın basımı için, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile mutabakat...

Mescid-i Aksa Kur'an'ı Ircıca Tarafından Basılacak, System.String[]
RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İslam Ülkeleri ile İlişkiler ve Dini İşlerden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud El-Hebbaş, Mescid-i Aksa Mushafı olarak bilinen Filistin Mushafı'nın basımı için, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile mutabakat zaptı imzaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Başdanışmanı Şeyh Hebbaş, "Mescid-i Aksa Mushafı'nın yazımı ile ayet ve surelerle ilgili dini mercilerce tüm tetkiklerin tamamlanmasının ardından Filistin'e özgü ilk Kur'an-ı Kerim'in basım işlemlerine başladık." dedi.

Şeyh Hebbaş açıklamasında, tüm hakları Filistin Devleti'ne ait olan ve orijinal el yazması Kur'an-ı Kerim'e göre yazımı tamamlanan Filistin Mushafı'nın basım ve ciltleme işlemlerinin yanı sıra, süsleme, teknik, lojistik ve danışmanlık hizmetinin de IRCICA tarafından üstlenildiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa Mushafı'nın basımının önemli manalar taşıdığına dikkati çeken Şeyh Hebbaş, bu çalışma, "Allah'ın kitabının ve ayetlerinin bu kutsal topraklarla olan bağını teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şeyh Hebbaş, 2019 yılının Filistin Mushafı yılı olmasını temenni ettiğine işaret ederek, Mescid-i Aksa Mushafı'nın tüm planlama yazım ve yayın sorumluluğunun Filistin Devlet Başkanlığı'na ait olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:01 Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Aksa, Güncel
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