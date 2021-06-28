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Mescid'i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı Gaziantep'te - Son Dakika

Mescid'i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı Gaziantep'te

28.06.2021 16:05
Mescid'i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı Gaziantep'te, System.String[]

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı) tarafından hazırlanan ve içerisindeMescid-i Aksa maketinin bulunduğu Minia Kudüs Tırı, Gaziantep'te ziyarete açıldı.

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı) tarafından hazırlanan ve içerisindeMescid-i Aksa maketinin bulunduğu Minia Kudüs Tırı, Gaziantep'te ziyarete açıldı.

İstanbul'dan başlayarak Anadolu'nun birçok ilini gezen tır, Gaziantep'e ulaştı. Şehitkamil ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda ziyarete açılan tır, yarın da gezilebilecek.

Yetimler Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Eyüp Yüzgeç, gazetecilere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sürekli gündemde olabilmesi için daha fazla etkinliklerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Tırın Kocaeli, Ankara ve Adana'nın ardından Gaziantep'e geldiğini belirten Sığırcı, "Filistin tüm ümmetin kanayan yarasıdır. Her geçen gün bu yara daha da derinleşiyor. Halkımızı buraya davet ediyoruz. Minia Kudüs tırımız iki gün boyunca burada kalacaktır. Aynı zamanda çeşitli programlar yapılacaktır. Bu akşam saat 20.30'da canlı ilahi ve ezgi dinletisi ile sohbetler olacak." diye konuştu.

Mescid'i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı Gaziantep'te
Mescid'i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı Gaziantep'te

Gaziantep, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid'i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı Gaziantep'te - Son Dakika


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