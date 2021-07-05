Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfınca (Yetimler Vakfı) hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu "Minia Kudüs" tırı Diyarbakır'da ziyarete açıldı.
Bağlar ilçesindeki Nevruz Park alanında ziyarete açılan tırı ziyaret eden HÜDA PAR Diyarbakır Sur İlçe Başkanı Ercan Şenol, Kudüs'ün önemine değindi.
Yetimler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte daha sonra ilahi dinletisi yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı 'Minia Kudüs' tırı Diyarbakır'da - Son Dakika